Обсяг торгів на Українській біржі минулого тижня знизився на 26%

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 8 по 12 жовтня знизився майже на 26% - до 360,9 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі становив 209 млн грн, обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 151 млн. грн.

За підсумками торгів за минулий тиждень індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 8,22% - до 878,35 пункта.

Станом на 11 жовтня для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в депозитарії заздалегідь зарезервовано грошові кошти на суму 42,7 млн грн і цінні папери на суму 730 млн грн.

Лідерами негативного впливу на індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "МК «Азовсталь», вплив яких становив -20,07 індексного пункта, ПАТ "Центренерго" (-16,88) і ПАТ "Мотор Січ" (-14,59).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів за якими становив 8,4 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 7 млн грн, далі йде "Єнакіївський металургійний завод" - 4,9 млн грн. Частка вказаних цінних паперів в обороті становить 22,75%, 19,33% і 13,35% відповідно.