Австрійська OW Capital Management увійшла до складу акціонерів Крюківського вагонзаводу

Австрійська компанія OW Capital Management GMBH увійшла до складу акціонерів ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, Полтавська обл.).

Згідно з повідомленням Крюківського заводу в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), австрійська компанія стала власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій підприємства.

На Крюківському вагонобудівному заводі не коментують цю інформацію.

Згідно з даними звіту ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за 2011 рік, 64,82% акцій підприємства належали АТ «ОТП Банк», 23,29% - ПрАТ «ВДЦП».

Нагадаємо, ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшило випуск вантажних вагонів на 18%, або 1 660 шт., - до 10 750 шт.

На 2012 рік план підприємство планує збільшити виробництво вантажних вагонів до 11 200 вагонів.

Крім того, в рамках Держпрограми розвитку внутрішнього виробництва «Крюківський вагонобудівний завод» планує виготовляти по два пасажирські швидкісні електропоїзди на рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш як до 20 країн світу.

«Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.