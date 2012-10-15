Український ринок акцій почав тиждень обвалом

Український ринок акцій почав тиждень значним зниженням. Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 13:09 знизився на 3,56% - до 847,08 пункта. Лідерами зниження є акції Авдєєвського коксохіму (-5,57%), "Центренерго" (-5,50%), "Укрсоцбанку" (-4,00%).

Водночас європейські ринки акцій показують відмінну від українського ринку динаміку. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,51% - до 5823,15 пункта, німецький DAX підвищився на 0,84% - до 7292,88 пункта, французький CAC-40 підвищився на 1,34% - до 3434,56 пункта.

Як повідомляє Reuters, європейські акції ростуть у понеділок у надії на те, що Іспанія незабаром звернеться по міжнародну фінансову допомогу. За словами джерел у єврозоні, Іспанія попросить допомоги в листопаді, і її заявку розглядатимуть одночасно з переглянутим планом кредитування Греції і наданням допомоги Кіпру.