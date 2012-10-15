Жовтень історично є одним з найскладніших місяців для фондового ринку - експерти

Жовтень історично, разом з травнем, є одним з найскладніших місяців для фондового ринку в світі та Україні зокрема, повідомили УНІАН в компанії з управління активами "Кінто".

Однак, як зазначили в компанії, на відміну від травня, коли падіння частіше тільки починається, в жовтні, як правило, воно досягає кульмінації, а ринок - дна.

Так, за інформацією "Кінто", в 2008 р. в жовтні було досягнуто першого ключового дна в падінні. У 2009 р. саме в жовтні завершилася основна корекція ринку на 18%. У 2010 р. на жовтень припав кінець 5-місячного "​​ведмежого" ринку, який призвів до падіння індексу на 30%. У 2011 р. після затяжного падіння ринку на 55% у жовтні нарешті почалася висхідна корекція. Нарешті, жовтень 2012 року також відзначається різким зниженням, і з початку місяця ринок вже втратив 13%.

У компанії також відзначили, що вільне падіння ринку минулої п'ятниці майже на 5,5% відбулося без особливих на те причин. Індекс досяг найнижчого рівня з 8 червня, зовсім недалеко від 3,5-річного мінімуму.