Індекс Української біржі знизився на 2,74%, індекс ПФТС - на 2,05%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 15 жовтня, знизився на 2,74% - до 854,24 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 80,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 35,7 млн грн, на строковому ринку - 45 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-6,04%), Алчевського меткомбінату (-5,38%), "Донбасенерго" (-4,52%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 2,05% - до 330,71 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 74 млн грн, з них на ОВДП припало 69 млн грн, на облігації підприємств - 3,2 млн грн, на акції - 1,9 млн грн.

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