Кіпрська Geswood Holdings Limited сконцентрувала 11,3% страхової компанії «Оранта»

Кіпрська компанія Geswood Holdings Limited стала власником 11,2842% акцій страхової компанії «Оранта», сказано у повідомленні страховика з посиланням на дані ПрАТ «​​Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

«Пакет акцій, який належить Geswood Holdings Limited» (Нікосія, Кіпр) становить 14 951 606 шт. акцій, що становить 11,2842% статутного капіталу НАСК «Оранта»», - йдеться в повідомленні.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, на кінець першого кварталу 2012 року понад 10% акцій СК «Оранта» володіли: АТ «БТА Банк» (Казахстан) - 35,172% і Backwood Holdings Limited (Кіпр) - 13,7390% акцій.

Довідка УНІАН. НАСК «Оранта» заснована в 1921 році. До 1993 року компанія носила назву «Укрдержстрах». Статутний капітал компанії на кінець 2011 року - 775,125 млн грн.

Регіональна мережа компанії налічує майже 800 структурних підрозділів в обласних центрах, містах і районах України. Агентська мережа перевищує 7 тис. страхових агентів.

Чистий прибуток СК «Оранта» у 2011 році становив 466 тис. грн проти 8,57 млн грн в 2010 році.