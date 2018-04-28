Тиждень, що розпочався, струсоне світовий ринок

Аналітичний огляд

Низка подій цього тижня, які можуть серйозно вплинути на ринкові настрої

На чолі списку найважливіших подій цього тижня стоять вихід звітності провідних компаній США за третій квартал 2012 року, публікація макростатистики з Китаю і дводенний саміт лідерів країн ЄС, який стартує в четвер .

Якщо показники американських компаній відповідатимуть консенсус-оцінкам або перевищать їх, то занепокоєння інвесторів щодо ринкових оцінок активів трохи ослабнуть.

Якщо китайські дані, як очікується, будуть свідчити про подальший спад економічної активності, то інвестори, найімовірніше, витлумачать це як провісник застосування додаткових стимулюючих заходів.

Надії, що покладаються на саміт лідерів країн ЄС, зводяться до того, що учасники зустрічі продемонструють більшу політичну одностайність і готовність внести поправки в план порятунку Греції і програму ЄЦБ.

Безумовно, проблема полягає в тому, що ознаки розбіжності всередині ЄС нададуть протилежну дію і будуть сприяти подальшому падінню ринків.

Попереду насичений тиждень:

Вівторок. Німецький дослідний інститут ZEW опублікує індекс економічних настроїв; в США вийде звіт про промислове виробництво за вересень; звітність за третій квартал 2012 року опублікують Goldman Sachs (до відкриття торгів), IBM і Intel (після закриття торгів).

Середа. Німеччина представить офіційні макроекономічні прогнози; в США очікуються дані про кількість новобудов; квартальні дані випустять Bank of America (на початку дня) і eBay (у другій половині дня).

Четвер. На початку дня Китай представить дані про зростання ВВП у третьому кварталі 2012 року, а також макростатистику за вересень; розпочнеться дводенний саміт лідерів країн ЄС; у США будуть опубліковані індекс випереджальних економічних індикаторів і щотижневий звіт про звернення за допомогою з безробіття; свої дані за третій квартал 2012 року представлять Morgan Stanley (на початку дня), Microsoft і Google (у другій половині дня).

П'ятниця. Другий день саміту ЄС; у США очікується вихід даних про продажі на вторинному ринку житла; General Electric відзвітує про результати за третій квартал 2012 року.

Головний стратегіст Кріс Віфер, стратегіст Ованес Оганісян, аналітик Іскандер Абдуллаєв (Sberbank Investment Research)