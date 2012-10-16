Індекс Української біржі підвищився на 3,53%, індекс ПФТС знизився на 2,66%
19:10, 16 жовтня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 16 жовтня, підвищився на 3,53% – до 884,41 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 106,5 млн грн, з них на фондовому ринку – 36,6 млн грн, на строковому ринку – 69,9 млн грн.
Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Єнакіївського метзаводу (+5,05%), "Центренерго" (+5,01%), "Азовсталі" (+4,53%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 2,66% – до 321,93 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 153,4 млн грн, з них на ОВДП припало 42,9 млн грн, на облігації підприємств - 109,2 млн грн, на акції - 1,2 млн грн.
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