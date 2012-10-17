У листопаді буде продано держпакет Харківської ТЕЦ-5. Початкова ціна - 329,4 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 94,48% держпакета акцій однієї з найбільших в Україні теплоелектроцентралей - ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 17 жовтня ц.р.

Початкова вартість пакета акцій підприємства, що виставляється на продаж, становить 329 млн. 400 тис. грн.

Згідно з додатковими умовами конкурсу, передбачається, що до участі в ньому можуть бути допущені компанії, що здійснюють діяльність з видобутку та реалізації природного газу українського походження українським споживачам, які мають дозволи на використання надр із запасами газу українського походження категорії С1 і С2 загальним обсягом не менше 1 млрд. кубометрів.

Згідно з фіксованими умовами конкурсу, покупець, зокрема, повинен забезпечити протягом 3 років від дати переходу права власності на пакет акцій коефіцієнт використання встановленої електричної потужності теплоелектроцентралі до 67%, коефіцієнт використання встановленої теплової потужності до 45%.

Конкурс відбудеться 7 листопада.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

ТЕЦ перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».