На біржах 7 листопада виставлять на продаж дрібні держпакети «Макіївка-» і «Борщівгаз»

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує 7 листопада п.р. реалізувати на фондовій біржі «Іннекс» міноритарні держпакети акцій ПрАТ «Макіївкагаз» і ПАТ «Борщівгаз». Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Ведомости приватизации» від 17 жовтня п.р. Відповідно до опублікованого у виданні інформаційного повідомлення, 7 листопада на «Іннекс» планується виставити 1,618% акцій ПрАТ «Макіївкагаз» і 4,107% ПАТ «Борщівгаз». Стартова ціна 1,618% акцій ПрАТ «Макіївкагаз» становить 944 тис. грн, 4,107% ПАТ «Борщівгаз» - 300,6 тис. грн. Довідка УНІАН. Власником мажоритарного пакета газопостачальної компанії «Макіївкагаз» (Донецька обл.) є фізичні особи - резиденти. Власником 29% «Борщівгазу» є НАК «Нафтогаз України», власником ще 16% - фізична особа, резидент України.

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