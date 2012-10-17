Аукціон з продажу Борщагівського хімфармзаводу не відбувся

Аукціон з продажу 29,95% акцій науково-виробничого центру «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) не відбувся через відсутність заявок від потенційних учасників.

Про це УНІАН повідомили на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ).

Стартова ціна пакета була встановлена на рівні 278,331 млн. грн.

Раніше заступник голови КМДА Олександр Пузанов повідомляв, що до київської адміністрації звернулися декілька компаній з проханням надати додатковий час, аби зробити належний due diligence заводу.

Нагадаємо, 29,95% акцій науково-виробничого центру «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» належать територіальній громаді міста.

Довідка УНІАН. «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» займається виробництвом і реалізацією більш як 100 найменувань лікарських препаратів: препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, центральної нервової системи, вітамінів, анальгетиків, сорбентів й інших ліків. За рік підприємство виробляє близько 200 млн. упаковок таблеток, 4 млн. упаковок сиропів, 15 млн. упаковок антибіотиків у капсулах, 14 млн. флаконів стерильних антибіотиків. Продукція заводу експортується до країн близького і далекого зарубіжжя. Статутний капітал акціонерного товариства становить 19,03 млн. грн, номінал акції - 1 839 грн.