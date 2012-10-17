Акції Сєверодонецького приладобудівного заводу повторно виставили на продаж

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 55,778% акцій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакету акцій становить 3 млн 720 тис грн.

Конкурс з продажу акцій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод» відбудеться 30 листопада п.р.

Раніше ФДМУ неодноразово оголошував приватизаційні конкурси з продажу 55,778% акцій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод», проте вони не відбулися через брак заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод» (м. Сєверодонецьк) займався виробництвом машин і устаткування для обробки інформації. Загальна площа земельного наділу – 12,9 га, кількість працівників – 23.

Визначенням господарського суду від 12 квітня 2005 р. за позовом Державної податкової адміністрації на підприємстві розпочато процедуру санації.