Акції Сєверодонецького приладобудівного заводу повторно виставили на продаж
Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 55,778% акцій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.
Згідно з повідомленням, початкова вартість пакету акцій становить 3 млн 720 тис грн.
Конкурс з продажу акцій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод» відбудеться 30 листопада п.р.
Раніше ФДМУ неодноразово оголошував приватизаційні конкурси з продажу 55,778% акцій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод», проте вони не відбулися через брак заявок.
Довідка УНІАН. ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод» (м. Сєверодонецьк) займався виробництвом машин і устаткування для обробки інформації. Загальна площа земельного наділу – 12,9 га, кількість працівників – 23.
Визначенням господарського суду від 12 квітня 2005 р. за позовом Державної податкової адміністрації на підприємстві розпочато процедуру санації.