Індекс Української біржі знизився на 0,20%, індекс ПФТС - на 0,09%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 17 жовтня, знизився на 0,20% – до 882,60 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 66 млн грн, з них на фондовому ринку – 31,5 млн грн, на строковому ринку – 34,6 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдєєвського коксохіму (-1,54%), "Укрсоцбанку" (-1,52%), підвищення - Єнакіївського метзаводу (+1,14%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,09% – до 321,63 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 81,9 млн. грн, з них на ОВДП припало 75,5 млн грн, на облігації підприємств - 5,9 млн. грн.