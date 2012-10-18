Вітчизняний ринок акцій у середу торгувався в руслі зарубіжних індексів – експерт

Вітчизняний ринок акцій у середу, 17 жовтня, торгувався в руслі динаміки зарубіжних індексів.

Про це УНІАН сказав аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, «невизначеність, яка спостерігалася на майданчиках Старого Світу в першій половині дня, позначилася на настроях українських трейдерів, які не наважувалися на активні дії. Стримувальний вплив на ринки зробила публікація слабких фінансових звітів низки компаній за 3-й квартал, яка фактично нейтралізувала ефект від новини про збереження агентством Moody’s рейтингів Іспанії на інвестиційному рівні».

Як наголосив О.Кушнарев, український фондовий ринок провів сесію середи у мінливому ключі. По обіді заряд оптимізму на зарубіжні біржі принесли сильні статистичні дані щодо американського ринку нерухомості. Число нових будівництв у США у вересні сягнуло 872 тис., тоді як очікувалися 770 тис., тим самим відновивши чотирирічний максимум. Вересневі дозволи на будівництво зросли до 894 тис., тоді як прогнозувалося зростання показника до 810 тис.

На думку аналітика, вітчизняний ринок у середу проігнорував хорошу макростатистику. Несподіване зниження американських індексів на відкритті не залишило індексу Української біржі шансів на позитивний результат сесії. За підсумками торгового дня UX знизився на 0,20% - до 882,60 пункта.

О.Кушнарев відзначив, що трійку аутсайдерів дня серед представників індексного кошика Української біржі становили акції Авдєєвського КХЗ (-1,54%), «Укрсоцбанку» (-1,52%) і «Мотор Січі» (-0,72%). Найбільше зростання в першому ешелоні продемонстрували папери Єнакіївського МЗ, які додали в ціні 1,14%.