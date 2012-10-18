Купівля «Роснафтою» 50% ТНК-BP може чинити тиск на рейтинги, попереджає Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає, що якщо «Роснафта» придбає 50% TNK-BP International, це може чинити тиск на її рейтинг.

Про це сказано у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, агентство має намір переглянути рейтинги обох компаній, якщо операцію буде проведено, хоча ситуація поки що неясна, оскільки офіційних заяв зроблено не було.

За повідомленнями, «Роснафта» погодилася виплатити 28 млрд дол. за 50-відсоткову частку в «ТНК-BP», яка нині належить AAR (російським акціонерам «ТНК-BP»).

Згідно з первинною оцінкою агентства, кредитоспроможність «Роснафти» забезпечує достатній запас міцності для залучення додаткового боргу в розмірі до 15 млрд дол. з метою часткового фінансування придбання за збереження поточного рівня рейтингу.

Проте у разі залучення додаткових запозичень у розмірі, відчутно вищому за 15 млрд дол., у поєднанні з лише обмеженою зміною дивідендної політики і планів капвкладень «Роснафти» це, ймовірно, призведе до рівнів левереджу за грошовими коштами від операційної діяльності (FFO) значно вище за 2x на тривалій основі і, як наслідок, до пониження рейтингу.

За такого сценарію агентство не чекає зниження рейтингу більш ніж на один рівень, що дозволить компанії зберегти рейтинг інвестиційної категорії. Водночас, якщо після придбання показники левереджу перевищать 3x, то це зумовить значніший тиск на рейтинг.

У такому випадку Fitch знову проведе оцінку ступеня державної підтримки і того, чи є вона достатньою для збереження рейтингів інвестиційної категорії.

Крім того, раніше «Роснафта» висловлювала зацікавленість у придбанні 50-відсоткової частки BP (British Petroleum) у спільному підприємстві.

Незрозуміло, чи буде «Роснафта» зацікавлена у придбанні «ТНК-BP» повністю, проте такий крок призвів би до значно вищого левереджу і, потенційно, до додаткової негативної рейтингової дії.

Агентство не чекає якихось змін рейтингів «TНK-BP» відразу після потенційної операції з «Роснафтою». Водночас кредитоспроможність «TНK-BP» буде ослаблено, якщо операція фінансуватиметься за рахунок збільшення її левереджу. Якісь зміни планів розвідки і видобутку також можуть вплинути на рейтинги «TНK-BP».

Fitch буде потрібно одержати інформацію про ціну придбання, фінансування (співвідношення боргу і власних коштів), майбутню дивідендну політику «Роснафти» і «TНK-BP», а також про будь-які зміни програми капіталовкладень «Роснафти» внаслідок потенційного придбання.

Продаж BP своєї частки у «TНK-BP», ймовірно, не чинитиме негативного впливу на рейтинги BP відповідно до підходу агентства, оскільки Fitch чекає, що BP одержить справедливу ринкову ціну і зможе реінвестувати ці кошти в інші активи.

Як повідомляв УНІАН, головним претендентом на купівлю 50% частки британської нафтогазової компанії BP plc (British Petroleum) у «ТНК-ВР» є державна нафтова компанія РФ «Роснафта».