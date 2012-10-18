Понад 26% Стахановської збагачувальної фабрики придбала маловідома київська компанія
12:23, 18 жовтня 2012Фондовий ринок
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Маловідома київська компанія "ОЗОН-3000" в ході приватизаційного аукціону на Київській міжнародній фондовій біржі придбала 26,59% держпакету Стахановської збагачувальної фабрики, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).
Реалізаційна ціна приватизованого держпакету шахти становила 9 млн 926 тис грн.
Довідка УНІАН. Власником 73,4078% ПАТ "Стахановська збагачувальна фабрика" на сьогодні є ТОВ "Регіон-Груп".
Основним видом діяльності ТОВ "ОЗОН-3000" (Київ) задекларовано «вивчення і розробки у сфері природничих наук».
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