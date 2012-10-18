Експерти відзначають значне зростання попиту на українські єврооблігації

На українські єврооблігації спостерігається значне зростання попиту. Про це УНІАН повідомив інвестиційний керівник КУА «Драгон Есет Менеджмент» Ілля Поркалов.

За його словами, в останні дні, а особливо вчора, 17 жовтня, спостерігається значне зростання цін на українські єврооблігації. Наприклад, прибутковість до погашення найбільшого українського п'ятирічного випуску, розміщеного в серпні цього року, становить уже близько 6,7%, хоча розміщення було по 9,25%. Ціна на ці облігації зросла з серпня вже на 10%. "Не думаю, що це викликане локальними чинниками і зростанням довіри до України. Скоріш за все, низькі ставки у розвинених країнах і деякий оптимізм щодо проблемних європейських країн стимулюють інвесторів шукати високу прибутковість у такій країні, як Україна", - відзначив І.Поркалов.

"Хоча зростання попиту відбулося радше завдяки зовнішнім чинникам, все ж таки варто відзначити, що майбутні вибори, очікування девальвації національної валюти тощо аж ніяк не лякають великих іноземних інвесторів у боргові цінні папери, чого не скажеш про трейдерів ринку акцій", - додав він.