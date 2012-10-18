Індекс Української біржі знизився на 3,92%, індекс ПФТС - на 0,43%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 18 жовтня, знизився на 3,92% - до 848,04 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 89,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 33 млн грн, на строковому ринку - 56 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-7,26%), Алчевського меткомбінату (-6,42%), "Азовсталі" (-5,33%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,43% - до 320,26 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 163,9 млн грн, з них на ОВДП припало 162 млн грн, на облігації підприємств - 1 млн грн.