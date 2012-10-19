Європейські акції знижуються через несподівано слабкий звіт Google

Європейські акції знижуються після чотирьох днів зростання через несподівано слабкі квартальні результати Google, повідомляє Reuters.

До 13.15 МСК пан'європейський індекс FTSEurofirst 300 опустився на 0,27%, а індекс "блакитних фішок" Euro STOXX 50 - на 0,42%. Німецький індекс DAX втратив 0,3%, британський FTSE 100 - 0,06% і французький CAC-40 - 0,25%.

За інформацією Reuters, акції Google в четвер впали на 8%, оскільки його фінансова звітність виявилася набагато гіршою за прогнози аналітиків. З цієї причини котирування Nokia в п'ятницю знизилися на 0,72%, STMicroelectronics - на 2,44%, а SAP - на 0,4%.

За тиждень індекс Euro STOXX 50 виріс майже на 4%, і технічні аналітики закликають інвесторів на цьому ринку до обережності.

"Агресивно грати на підвищення поки не треба, опір зверху ще великий, тому потрібно терпіння", - сказав стратег Barclays Філ Робертс.