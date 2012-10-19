«Ерсте Банк» став маркет-мейкером ОВДП на ПФТС

«Ерсте Банк» з 22 жовтня здійснюватиме функції маркет-мейкера шляхом підтримки двосторонніх котирувань купівлі/продажу в режимі торгів облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) на фондовій біржі ПФТС, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

За даними ПФТС, котирування будуть підтримуватися на умовах гарантованих розрахунків з ОВДП з погашенням 20 лютого 2013 р., 17 квітня 2013 р., 29 січня 2014 р., 26 березня 2014 р. і 30 квітня 2014 р. Обсяг одного котирування становитиме 4 млн грн.

За словами директора казначейства "Ерсте Банку" Дмитра Лазарєва, які наводяться в повідомленні, банк упевнений, що новий режим торгів держоблігаціями сприятиме підвищенню ліквідності і встановленню реальних цінових індикаторів на ринку ОВДП. Саме тому банк і прийняв рішення стати першим маркет-мейкером ринку ОВДП на ПФТС.

У повідомленні також уточнюється, що торги ОВДП на умовах гарантованих розрахунків (з двостороннім забезпеченням) передбачають використання інституту центрального котрагента і технології неттінгу. При цьому грошові кошти та цінні папери учасника торгів повинні бути попередньо заблоковані.

Довідка УНІАН. АТ «Ерсте Банк» (м. Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).

«Ерсте Банк» в січні-червні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив збиток в 14 разів, - до 66,8 млн грн.

«Ерсте Банк» в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив збиток на 28% - до 171,992 млн грн.