З початку року обсяг торгів ОВДП на ФБ «Перспектива» досяг 52 млрд грн

З початку року обсяг торгів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на фондовій біржі «Перспектива» досяг 52 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

За оцінкою біржовиків, даний обсяг торгів ОВДП становить 44% від загального обсягу торгів на цьому ринку.

За інформацією біржі «Перспектива», з початку жовтня обсяг торгів ОВДП на ФБ «Перспектива» становив 10,07 млрд грн, що в 7,5 разів більше, ніж обсяг торгів ОВДП на фондовій біржі ПФТС за цей же період.

За словами директора фондової біржі «Перспектива» Станіслава Шишкова, «стійке зростання обсягів торгів ОВДП на біржі і еквівалентне зростання ринкової частки у цьому сегменті ринку (з 19% у січні до 88% у жовтні) є цілком заслугою ключових операторів боргового ринку - Національного банку, державних і комерційних банків, торговців цінними паперами».

Довідка УНІАН. ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» створена в 2006 році для організації торгів цінними паперами в Україні.

Біржа діє на підставі ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку від 21 серпня 2009 року.