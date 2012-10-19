Індекс Української біржі знизився на 1,86%, індекс ПФТС - на 1,09%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 19 жовтня, знизився на 1,86% - до 832,30 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 101 млн грн, з них на фондовому ринку - 59,6 млн грн, на строковому ринку - 41,5 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Алчевського меткомбінату (-4,78%), "Укрсоцбанку" (-3,38%), Авдіївського коксохіму (-3,16%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,09% - до 316,78 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 114,4 млн грн, з них на ОВДП припало 112,6 млн грн, на облігації підприємств - 1,3 млн грн, на акції - 0,5 млн грн.