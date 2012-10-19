АМК дозволив «Газтек» викупити блокуючий пакет акцій «Кримгазу»

Антимонопольний комітет України видав компанії «Газтек» - найбільшому приватному власнику низки українських облгазів - дозвіл на купівлю акцій компанії «Кримгаз», що забезпечує понад 25% голосів у вищому органі управління компанії.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті АМК.

«Видано дозвіл ПрАТ«Газтек» (м. Київ) на придбання акцій ПАТ з газопостачання та газифікації «Кримгаз» (м. Сімферополь, АР Крим), що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні компанія "Газтек" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 23,989% акцій ПАТ "Кримгаз", заплативши за пакет 42 млн 640 тис. грн (початкова ціна складала 41,8 млн грн - УНІАН).

Протягом серпня-вересня "Газтек" ставав переможцем у конкурсах з придбання низки обласних розподільних компаній.