НБУ проводить конкурс на визначення управителя непроданих активів БРР

Національний банк України проводить конкурс на визначення управителя непроданих активів ліквідовуваного акціонерного банку «Банк регіонального розвитку» (БРР).

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, опублікованому в газеті «Голос України» (№198 від 20 жовтня 2012 року).

Як вказується у документі, кінцевий термін подання документів до Нацбанку – 20 листопада 2012 року.

Серед вимог до потенційного управителя – здійснення професійної діяльності за поданням аудиторських, юридичних, консалтингових, фінансових послуг протягом не менш як трьох років, брак заборгованості перед державним і місцевими бюджетами. Крім того, управитель повинен вести беззбиткову діяльність, не мати невиконаних зобов'язань перед БРР, а також повинен запропонувати найменшу вартість своїх послуг.

Як повідомляв УНІАН, ухвалою правління Національного банку України №157 від 23 березня 2009 рік в АБ «Банк регіонального розвитку» введено тимчасову адміністрацію строком до 23 березня 2010 року. Тимчасовим адміністратором призначено незалежного експерта Андрія Яцуру.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів банку у вересні 2009 року було продовжено до 23 березня 2010 року.

Довідка УНІАН. АБ «Банк регіонального розвитку» створено в 1989 році.

За даними НБУ, на 1 липня 2009 року його акціями володіли Валерій Ксензенко (пряма участь – 33,2045%, опосередкована – 52,1724%), ЗАТ «Родан-Капітал» (пряма участь – 34,4462%), ТОВ «ІБК «Місто» (пряма участь – 17,7262%).