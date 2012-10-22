WIG-Ukraine минулого тижня додав 0,3%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine завершив торги минулого тижня невеликим зростанням на тлі різноспрямованого завершення торгів більшості основних польських індексів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор закрився у п'ятницю, 19 жовтня, трохи нижче за максимальні значення торгів тижня на рівні 714,38 пункта, що на 0,3% вище за фінал торгів попередньої п'ятниці.

Польські "голубі фішки" втратили за останні п'ять торгових сесій 1,1% на тлі 1,3% плюса індексу середніх компаній, 0,2% зростання індикатора невеликих фірм і 0,5% падіння індикатора всього ринку WIG.

WIG-Poland просів на 0,6% на тлі 1,4% зростання індексу компаній Центральної і Східної Європи WIG-CEE, який з моменту свого запуску в кінці травня поточного року до останнього закриття піднявся вже на більш ніж 12%.

Минулого тижня п'ять із одинадцяти компаній, що входять до WIG-Ukraine, продемонстрували зростання вартості своїх паперів. Пальму лідерства утримує Industrial Milk Company, акції якого подорожчали на 10,2%, досягнувши нового максимального значення на рівні 17,35 злотого за штуку (1 USD = 3,1 PLN).

Папери інших компаній, що подорожчали, додали в межах 1,9-4,6%.

Лідером падіння стали акції Sadovaya Group, яка оголосила в кінці минулого тижня про тимчасове припинення видобутку вугілля через слабки й попит, – вони втратили більш ніж третину своєї вартості.

Зниження вартості паперів інших українських емітентів становило від 0,6% до 9,4%, за винятком акцій Astarta, які закінчили тиждень на тому ж рівні.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine на попередньому тижні просів на 3,7%, чим практично нівелював зростання за перший тиждень жовтня, і закрився на рівні близько 0,5% вище за початок поточного року.

Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індексу українських компаній входять 11 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Індекс, який стартував з тисячі пунктів, досяг свого мінімального значення у травні поточного року на рівні близько 590 пунктів.

WIG-Ukraine, який втратив за першу половину поточного року більшяк 8%, до кінця серпня додав близько 16%, після чого знову почав знижуватися.