Глобальні фондові ринки завершили минулий тиждень «панікою в мініатюрі» – експерт

Глобальні фондові ринки завершили минулий тиждень «панікою в мініатюрі».

Так охарактеризував ситуацію на світових біржах аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко в коментарі, переданому агентству УНІАН.

За його словами, «після декількох днів зростання ринки були надломлені слабкими звітами високотехнологічних компаній, що врешті призвело до масової фіксації прибутку. Природно, під ударом опинилися акції промислових і сировинних компаній, попит на які задавав тон для міні-ралі першої половини тижня».

При цьому, прогнозує аналітик, запуск iPad mini у вівторок може змінити ставлення гравців до сектору високих технологій, що може надати підтримку всьому ринку. У понеділок не варто чекати продовження панічних продажів, принаймні у першій половині дня. Ф'ючерсам на індекс S&P 500 є куди відскочити після досягнення локального рівня підтримки.

На думку П.Ільяшенка, «для українського ринку акцій, після своєї власної паніки в мініатюрі минулої п'ятниці, події на глобальних ринках залишаться другорядним чинником. З одного боку, передвиборний тиждень, з іншого, близькість цікавого рівня в діапазоні 750-800 пунктів. Цей діапазон слід використовувати для фіксації прибутку за короткими позиціями».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 19 жовтня, знизився на 1,86% – до 832,30 пункта. Загальний обсяг торгів становив 101 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,09% – до 316,78 пункта. Загальний обсяг торгів становив 114,4 млн грн.