Український ринок акцій почав новий тиждень зниженням

Український ринок акцій почав тиждень зниженням.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 12:00 понеділка індекс Української біржі (UX) знизився на 0,51% - до 828,05 пункта. Загальний обсяг операцій становив 17,6 млн грн. Серед лідерів зниження акції Авдєєвського коксохіму (-3,77%), «Мотор Січі» (-1,71%).

Європейські ринки акцій також показують у понеділок різноспрямовану динаміку. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,02% - до 5894,82 пункта, німецький DAX знизився на 0,09% - до 7374,30 пункта, французький CAC-40 підвищився на 0,14% - до 3509,59 пункта.

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