Українська біржа виключила зі свого біржового списку акції «Укргазбанку»

Котирувальна комісія Української біржі ухвалила рішення про виключення з біржового списку акцій «Укргазбанку», повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Таке рішення набуває чинності 22 жовтня п.р.

Як відзначили на біржі, виключення цінних паперів АБ «Укргазбанк» з біржового списку пов'язане з тим, що за останні 60 днів з цими цінними паперами не було укладено жодної угоди.

Довідка УНІАН. АБ «Укргазбанк» (м. Київ) створено у 1993 році, на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

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