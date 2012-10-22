ДІУ з початку року рефінансувала 898 кредитів на 216,5 млн грн

З початку поточного року станом на 19 жовтня 2012 року Державна іпотечна установа рефінансувала 898 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму 216,5 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДІУ.

«Вже 898 сімей одержали у власність житло за підтримки ДІУ в поточному році. І їх кількість постійно зростає. Тільки з початку жовтня 109 сімей одержали кредит на придбання житла за програмою ДІУ», - сказав голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня станом на 15 жовтня Державна іпотечна установа (ДІУ) рефінансувала 72 іпотечних кредити, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму майже 16,6 млн. грн.

У вересні банками-партнерами ДІУ було надано 132 іпотечних кредити.

Державна іпотечна установа (ДІУ) в січні-вересні 2012 року рефінансувала 820 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму майже 200 млн грн.

У 2011 році ДІУ викупила у банків-партнерів 290 іпотечних кредитів на суму понад 76 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена ухвалою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.