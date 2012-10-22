Кабмін дозволив «Нафтогазу» операції з ОВДП за ринковою вартістю

Кабінет міністрів України дозволив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» здійснювати операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) на умовах справедливої ринкової вартості.

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою №794-р від 17 жовтня.

Згідно з документом, вартість операцій не має перевищувати вартість кредитних ресурсів, що залучаються "Нафтогазом" на внутрішньому ринку.

На сьогоднішній день ОВДП торгуються на вторинному ринку з дохідністю більш як 20% річних, що значно перевищує номінальну прибутковість паперів, встановлену урядом (9,95%).

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

З тих пір статутний капітал НАК було збільшено до 49,84 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін позбавив «Нафтогаз» монополії на реалізацію імпортного газу