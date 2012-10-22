Обсяг торгів на "Українській біржі" за минулий тиждень збільшився на 23%

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за тиждень з 15 по 19 жовтня збільшився на 23% і становив 444 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Української біржі.

За інформацією біржі, обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" за тиждень зріс на 18,06% - до 247,5 млн грн, обсяг торгів цінними паперами за тиждень збільшився на 29,84% - до 196,5 млн грн.

Станом на 18 жовтня 2012 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовано грошові кошти на суму 50,2 млн грн та цінні папери на суму 684 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 15 по 19 жовтня індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 5,24% - до 832,30 пункта.

Лідерами негативного впливу на індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод", вплив яких становив -9,71 індексних пункта, ПАТ "МК Азовсталь" (-8,63) і ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (-8, 47).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів якими становив 14,7 млн ​​грн, на другому місці папери "Центренерго" - 9,2 млн грн, далі йде "Алчевський металургійний комбінат" - 3,4 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 33,3%, 20,92% і 7,64% відповідно.