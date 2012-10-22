ФДМУ з початку року отримав від оренди 872 млн грн - 105% від плану
17:56, 22 жовтня 2012Фондовий ринок
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Фонд державного майна України (ФДМУ) з початку п.р. одержав від оренди держмайна 872 млн грн - 105% річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.
Зокрема, до державного бюджету надійшли кошти від оренди ДП «Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат» - 37,3 млн грн і ДП «Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат» - 84,3 млн грн, які орендує ЗАТ «Кримський Титан».
Нагадаємо, відповідно до завдання, встановленого Державним бюджетом на 2012 р., надходження від оренди мають становити 830 млн грн.
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