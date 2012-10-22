На світових фондових ринках на цьому тижні, найімовірніше, збережеться нервозність - експерти

На світових фондових ринках на цьому тижні, найімовірніше, збережеться нервозність. Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті Sberbank Investment Research (раніше аналітичний підрозділ "Трійка Діалог" - УНІАН).

Як наголошується в звіті, ринок США минулої п'ятниці закрився близько денного мінімуму, в інвесторів посилилися побоювання щодо глобального зростання і перспектив розв'язання кризи в єврозоні. Утім, аналітики вважають, що загрози чергової хвилі продажів ризикових активів поки немає. Азіатські ринки сьогодні вранці трохи зросли, і сировинні ринки пішли вгору після п'ятничного спаду: ціна бареля Брент підвищилася на 0,3 дол. до 110,5 дол. "Тим не менше, інвестори вестимуть себе дуже обережно, поки не стане ясно, як проходитимуть торги в США", - відзначили в компанії.

Говорячи про важливі події, що впливають на ринки цього тижня, аналітики відзначили, що в понеділок і вівторок не виходить ніяких важливих макроекономічних звітів. У середу провідні економіки світу представлять попередні дані з обробної промисловості, а глава Європейського центробанку виступить перед комітетом бундестагу. Ці події можуть помітно позначитися на настрої інвесторів. Аналітики також вважають, що попередні дані про ВВП США за третій квартал 2012 року, ймовірно, слабше, ніж зазвичай, вплинуть на хід торгів, оскільки третій раунд заходів зі стимулювання американської економіки почався після цього періоду.