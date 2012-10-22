Індекс Української біржі знизився на 0,74%, індекс ПФТС - на 1,05%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 22 жовтня, знизився на 0,74% - до 826,12 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 66 млн грн, з них на фондовому ринку - 36,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 29,5 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Донбасенерго" (-1,75%), "Азовсталі" (-1,67%), Алчевського меткомбінату (-1,53%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,05% - до 313,45 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 77,5 млн грн, з них на ОВДП припало 73,3 млн грн, на облігації підприємств - 3,5 млн грн, на акції - 0,6 млн грн.