Папери Sadovaya Group у понеділок впали ще на 20%

Варшава. Акції української приватної вуглевидобувної компанії Sadovaya Group на торгах Варшавської фондової біржі в понеділок втратили ще 20% своєї вартості, досягши нового історичного мінімуму на рівні 2,52 злотих за папір (1USD = 3,1 PLN).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, котирування компанії, що володіє двома шахтами в Луганській області, впали в п'ятницю на третину після того, як днем ​​раніше після закриття торгів, вона повідомила про призупинення принаймні на два тижні видобутку через слабкий попит.

З початку жовтня до минулого четверга акції компанії коштували на більш, ніж 7% дорожче, ніж в кінці вересня.

Водночас з початку року капіталізація компанії, що дебютувала на Варшавській фондовій біржі знизилася на 46%, а з моменту дебюту - в кінці 2010 року - на майже 70%.

Серед 11 українських емітентів, які котируються на головному майданчику польського фондового ринку, найгірший результат показав тільки виробник акумуляторів Westa, що після дебюту в червні 2011 року втратила понад 90% своєї вартості.

Папери компанії досягли своєї максимальної ціни у перші дні січня минулого року на рівні 14,39 злотих за штуку.

Як повідомляв УНІАН, Sadovaya у вересні поточного року скоротила продаж вугілля в річному вираженні майже на 50% при зростанні видобутку на третину. Зростання продажів та видобутку до попереднього місяця становило 11 і 29%, відповідно.

За перші дев'ять місяців поточного року компанія продала 520,8 тис. тонн вугілля, що на більш, ніж 40% менше показників аналогічного періоду минулого року, а видобуток збільшився на близько 15% до 372,9 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Sadovaya Group, яка дебютувала в кінці 2010 року на Варшавській фондовій біржі, в минулому році збільшила продажі вугілля на 15% до 1,264 млн тонн при зростанні видобутку на 70% до 475 тис. тонн. У минулому році компанія збільшила чистий прибуток на третину до 10,3 млн доларів на тлі зростання виручки майже на 40% до 90,1 млн доларів.

За останніми даними, 75% акцій компанії належить Connektico Ventures Ltd, власниками якої були засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецуріна (49%). Решта акцій - free float.