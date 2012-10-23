Кабмін затвердив склад комісії з продажу держшахт

Кабінет Міністрів України затвердив склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з продажу пакетів акцій вугледобувних підприємств.

Про це йдеться у розпорядженні №782 від 17 жовтня 2012 року, опублікованому на урядовому порталі.

Згідно з документом, головою комісії призначено заступника голови Фонду держмайна Ігоря Миронюка, а його заступником – начальника управління конкурсного продажу Фонду держмайна Ігоря Білоцерковця.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням №728 від 19 вересня поточного року доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.

Корпоратизації підлягають держпідприємства «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Сніжнеантрацит», «Макіїввугілля», «Донецька вугільна енергетична компанія», «Червоноармійськвугілля», «Дзержинськвугілля», «Краснолиманська», Шахтоуправління «Південнодонбасівське №1», «Торезантрацит», «Шахтарськантрацит», «Селідоввугілля» (всі – Донецька область), «Донбасантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля» (всі – Луганська область), а також «Волиньвугілля» і «Львіввугілля».

Раніше, у середині квітня 2012 року, Верховна Рада прийняла Закон «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», який передбачає, що особливими умовами приватизації таких підприємств є продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження у державній власності пакетів акцій), у статутних капіталах акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

3 травня Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.