На українському ринку акцій спостерігається незначне підвищення

На українському ринку акцій у вівторок спостерігається незначне підвищення.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 12:00 вівторка індекс Української біржі (UX) підвищився на 0,11% - до 813,30 пункта. Загальний обсяг операцій становив 10 млн грн. Серед лідерів підвищення акції Єнакіївського метзаводу (+1,74%), лідерами зниження є акції Алчевського меткомбінату (-2,44%).

Європейські ринки акцій, які почали день зростанням, згодом скоректували свій рух, почавши знижуватися. Так, британський індекс FTSE 100 знизився на 0,60% - до 5847,73 пункта, німецький DAX знизився на 0,78% - до 7270,93 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,57% - до 3463,26 пункта.