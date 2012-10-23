Європейські ринки акцій впали до тижневого мінімуму

Європейські ринки акцій сьогодні впали до тижневого мінімуму на тлі неоднозначної квартальної звітності компаній.

Як повідомляють сайти провідних європейських майданчиків, до 13.15 за київським часом британський індекс FTSE 100 опустився на 0,70%, німецький індекс DAX втратив 0,749%, французький CAC-40 знизився на 0,47%.

Як повідомляє Reuters, з 9% європейських компаній, які відзвітували за третій квартал, 56% відповідають прогнозам аналітиків або перевершили їх. Водночас, як відзначають аналітики, є деяке розчарування результатами, оскільки низка прогнозів залишаються заниженими з урахуванням становища світової економіки.