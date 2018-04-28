Світові ринки: нервозність зберігається

Яким буде цей тиждень для світових фондових ринків. Події, що можуть серйозно вплинути на ринкові настрої (аналітичний огляд)

На думку аналітиків Sberbank Investment Research, найімовірніше, на ринку збережеться нервозність. Ринок США в п'ятницю закрився близько денного мінімуму, в інвесторів посилилися побоювання щодо глобального зростання і перспектив розв'язання кризи в єврозоні. У Sberbank Investment Research вважають, що загрози чергової хвилі продажів ризикових активів поки що немає. Азіатські ринки в понеділок вранці трохи зросли, і сировинні ринки пішли вгору після п'ятничного спаду: ціна бареля Брент підвищилася на $0,3 до $110,5. Тим не менш, інвестори вестимуть себе дуже обережно, поки не стане ясно, як проходитимуть торги у США.

Результати Google і невдалий саміт ЄС. Минулого тижня здавалося, що фондовий ринок спокійно переходить в нову фазу зростання, яке розпочалося в червні. Макроекономічні звіти, що вийшли у США та Китаї, в цілому відповідали очікуванням, і прогнози результатів компаній в розрахунковій базі індексу S&P 500 за третій квартал 2012 року в цілому були на рівні очікувань або вище. Заяви лідерів ЄС, що прозвучали минулого тижня, дозволили сподіватися, що на саміті в четвер і п'ятницю буде досягнуто прогресу. Однак ринок змусили повернутися до реальності слабкі результати Google, які були опубліковано у четвер. У п'ятницю побоювання інвесторів посилилися через те, що на саміті ЄС не було прийнято принципово важливих рішень. Зараз же питання полягає в тому, чи зупинилося зростання ринку на деякий час, чи припинилося зовсім.

Час для роздумів на початку тижня. Така ситуація вже неодноразово спостерігалася у попередні роки: всього за кілька днів впевненість інвесторів може зміцнитися, і в листопаді на ринку продовжиться зростання, яке очікувалося до публікації результатів Google, або ж ринок піде вниз і втратить значну частину позицій, завойованих влітку. Дуже важливо, як поведеться сьогодні ринок, особливо американський. У понеділок і вівторок не виходить ніяких важливих макроекономічних звітів. У середу провідні економіки світу представлять попередні дані з обробної промисловості, а глава ЄЦБ виступить перед комітетом бундестагу. Ці події можуть помітно позначитися на настрої інвесторів. Попередні дані про ВВП США за третій квартал 2012 року, ймовірно, слабше, ніж зазвичай, вплинуть на хід торгів, оскільки третій раунд QE почався після цього періоду.

Основні події поточного тижня:

Понеділок. Третій і останній раунд дебатів між кандидатами в президенти США.

Вівторок. Розпочинається дводенне засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США. Міністр фінансів Німеччини виступить на конференції в Берліні. Facebook опублікує звітність за третій квартал 2012 року після закриття торгів у Нью-Йорку.

Середа. Буде опубліковано попередню оцінку виробничого індексу PMI для всіх провідних економік світу (першим вранці представить дані Китай). Засідання керівництва ФРС завершиться, але заява за його підсумками навряд чи сильно відрізнятиметься від попередньої. Глава ЄЦБ Маріо Драґі виступить перед комітетом бундестагу. У Німеччині вийде індекс ділового оптимізму, що розраховується інститутом Ifo, у США - дані з продажу на первинному ринку житла і за складськими запасами вуглеводнів, а також звітність Boeing за третій квартал 2012 р.

Четвер. У США буде опубліковано дані про замовлення на товари тривалого користування і про підписані договори на продаж житла у вересні, а також тижнева статистика про заявки на допомогу з безробіття. Міжнародна рада із зерна представить оновлений прогноз попиту і пропозиції. На Близькому Сході починається свято Курбан-байрам. У США вийде звітність Apple і Amazon, а в Європі - Bank Santander і Credit Suisse.

П'ятниця. Головна подія дня - публікація попередньої оцінки ВВП США за третій квартал 2012 року. Іншої важливої ​​макростатистики не очікується, крім індексу споживчої довіри.

Головний стратегіст Кріс Віфер, стратегіст Ованес Оганісян, аналітик Іскандер Абдуллаєв (Sberbank Investment Research)