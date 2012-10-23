Український фондовий ринок у вівторок виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 23 жовтня, підвищився на 0,14% - до 827,28 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 89,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 34 млн грн, на строковому ринку - 55,6 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Центренерго" (+2,14%), зниження - "Укрсоцбанку" (-2,53%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів також підвищився на 0,14% - до 313,90 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 65,8 млн грн, з них на ОВДП припало 57,7 млн грн, на облігації підприємств - 2,2 млн грн, на акції - 5,3 млн грн.