Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд грн від продажу ОВДП у вівторок

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 23 жовтня, залучило до держбюджету 1,006 млн грн, повідомляє міністерство.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса називає очікувану прибутковість розміщення кожної серії на рівні 14,3%.

«Цього разу уряд отримав цілих сім заявок (три за п'ятирічними облігаціями і чотири за семирічними). Обсяг розміщення кожної з серій становив 500 млн грн. Мінфін продовжує практику дружніх розміщень. Ринкові продажі зараз неможливі», - прокоментував С.Фурса результати аукціону.

Таким чином, Мінфін наперед забезпечив себе ресурсом для виплати зобов'язань за боргами наступного тижня.

Довідка УНІАН. На 22 жовтня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становив 186,16 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 92,189 млрд грн, банків - 77,79 млрд грн, нерезидентів - 6,108 млрд грн.