Учасники ринку критикують ініціативи НБУ щодо операцій РЕПО
Учасники ради РЕПО Асоціації «Фондове Партнерство» (АФП) мають низку концептуальних зауважень до підготовленого Національним банком України (НБУ) проекту Стандартизованих підходів щодо проведення банками операцій РЕПО з державними облігаціями України, повідомили УНІАН у прес-службі АФП.
Як зазначили в АФП, дані стандартизовані підходи значно обмежують ринок РЕПО, оскільки проектом визначено, що учасниками угод РЕПО з державними облігаціями можуть бути тільки банки і НБУ, з чого, на думку представників АФП, можна зробити висновок, що торговці цінними паперами не можуть бути учасниками ринку РЕПО з державними облігаціями. Крім того, відзначили в АФП, операції РЕПО з державними облігаціями між банками можуть здійснюватися виключно на біржовому ринку, а державні цінні папери, що є предметом угоди РЕПО, повинні знаходитися у власності банку, що означає заборону банку діяти в інтересах клієнта.
По-друге, зазначають в АФП, запропонований документ включає регулювання питань, що відносяться до договірних відносин. Це стосується, зокрема, визначення НБУ суми договору на рівні справедливої/ринкової ціни (яка розраховуються в порядку, визначеному НБУ). «Згідно зі світовою та українською практикою визначати «вхідну» ціну повинні самі учасники угоди. Крім того, передбачена можливість відхилення ціни договору на розмір дисконту (haircut), яка є мотивацією продавця виконати другу частину операції РЕПО», - зазначив член ради РЕПО Сергій Швець.
Учасники ради АФП також відзначили, що документ містить внутрішні суперечності і норми, які конфліктують з нормами чинного законодавства. Наприклад, серед підстав припинення зобов'язань за договором РЕПО немає повного виконання сторонами зобов'язань за договором, натомість підставою для припинення зобов'язань є запровадження процедури банкрутства однієї зі сторін. Крім того, проект передбачає, що зобов'язання за договорами РЕПО з державними облігаціями України виконуються за принципом «поставка проти оплати», при цьому операції РЕПО з Національним банком без переходу права власності на цінні папери здійснюються взагалі без поставки.
Представники АФП також звернули увагу, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вже розробила і затвердила порядок здійснення на фондових біржах операцій РЕПО, який зараз перебуває на узгодженні у Держкомпідприємництва. Обидва документи, на думку представників АФП, регулюють біржові операції РЕПО, але водночас містять істотні суперечності.
Нагадаємо, НБУ підготував "Стандартизовані підходи до проведення банками операцій РЕПО з державними облігаціями". Як відзначають в НБУ, даний проект підготовлено з метою сприяння розвитку ринку та вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи та ліквідності окремих банків.