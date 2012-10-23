Антирейдерський союз підприємців України за 6 років зафіксував 800 випадків рейдерства

Антирейдерський союз підприємців України заявляє, що за 6 років з моменту його створення зафіксував близько 800 випадків використання схем незаконного поглинання та захоплення підприємств.

Про це на прес-конференції УНІАН розповів директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько.

«За 6 років через руки наших фахівців, аналітиків пройшло понад 1,5 тис. звернень підприємств і підприємців, які або консультувалися в нас, чи зверталися, передавали документи. Описано 800 випадків рейдерства», - повідомив він.

А.Семидідько також зазначив, що в більшості рейдерських схем діють одні і ті ж групи осіб. Водночас за його словами, діяльність союзу сприяла позбавленню звання судді декількох українських суддів, які виносили рішення на користь рейдерів.

Довідка УНІАН. Антирейдерський союз підприємців України створено в 2005 році власниками підприємств, що зазнали рейдерської атаки. Діяльність союзу націлена на боротьбу з рейдерством, захист інтересів і власності своїх членів. Союз працює над створенням і веденням інформаційної бази суддів, які приймають неправомірні рішення, а також юридичних і фізичних осіб, що беруть участь в рейдерських атаках.

Крім того, Антирейдерський союз ініціював створення в 2007 році Міжвідомчої комісії з питань протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств при Кабінеті Міністрів України.