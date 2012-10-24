Квартальний звіт Facebook надихнув трейдерів

Акції соціальної мережі Facebook після публікації квартального звіту компанії виросли більш ніж на 12 відсотків. Інвестори почали скуповувати цінні папери мережі, оскільки вона зуміла перевершити очікування ринку за багатьма показниками, включаючи виручку від реклами, повідомляє Lenta.ru.

Facebook опублікував прес-реліз про фінансові показники третього кварталу в ніч на 24 жовтня, коли американські біржі вже були закриті. Тим не менш, інвестори стали скуповувати акції на так званому "премаркеті" - електронних торгах, що передують відкриттю бірж на наступний день.

Число користувачів Facebook, які відкривають сторіночку хоча б раз на місяць, до кінця вересня 2012 зросло до 1,01 мільярда чоловік, що на 26 відсотків більше, ніж роком раніше. Користувачів, що заходять в соціальну мережу щодня, Facebook нарахував 584 мільйони, на 28 відсотків більше, ніж у 2011-му році.

Виручка компанії збільшилася в річному численні на 32 відсотки до 1,26 мільярда доларів за квартал. Від реклами Facebook отримав 1,09 мільярда доларів, на 36 відсотків більше, ніж у 2011-му. Крім того, якщо виключити збитки від обміну валют, показник би виріс на 43 відсотки. Тим не менш, Facebook за підсумками кварталу все одно отримав збиток - у 59 мільйонів доларів.

23 жовтня за квартал відзвітувала і ще одна велика інтернет-компанія - Yahoo! Вона виручила за квартал 3,2 мільярда доларів, щоправда, велика частина цієї суми - 2,8 мільярда - припала на продаж частки в китайській Alibaba Group. Тим не менш, результат виявився вищим за очікування аналітиків, у зв'язку з чим акції компанії підросли майже на шість відсотків під час торгів і ще майже на піввідсотка після закриття бірж.