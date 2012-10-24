Негативна корпоративна звітність стала причиною зниження на світових ринках

Значне зниження на світових ринках акцій у вівторок, 23 жовтня, пояснюється оприлюдненням негативної корпоративної статистики низкою великих корпорацій. Зокрема, як зазначають у брокерській компанії "Відкриття", торги на фондовому ринку США 23 жовтня почалися і продовжилися глибоко у мінусі, при цьому спроб "відкупити" ринок майже не робилося. На думку аналітиків компанії, негативні настрої в інвесторів сформувалися під дією звітів мультинаціональних корпорацій DuPont і The 3M Company, які повідомили про зниження прибутку і прогнозів на майбутнє. Папери компаній обвалилися на -9,1% і -4,1% відповідно. У підсумку, індекс Dow Jones обвалився на -1,82%, до 13102,53 пункту, а SNP 500 на -1,44%, до 1413,11 пунктів.