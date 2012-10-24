Держакції "Київського заводу реле та автоматики" повторно виставили на продаж

Фонд державного майна України повторно оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 58,936% держпакету акцій ПАТ "Київський завод реле та автоматики", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 24 жовтня п.р.

Початкова вартість виставленого на продаж пакету акцій підприємства становить 5 млн 515 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається погашення протягом року з моменту укладення договору купівлі-продажу простроченої заборгованості перед державою за кредитом, отриманим підприємством під гарантії уряду в 1993 році на суму 37 млн ​​170 тис. євро, а також сплату пені, нарахованої за даної заборгованості на дату її погашення.

Конкурс відбудеться 14 листопада ц.р.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київський завод реле та автоматики" (м. Київ) займається виробництвом і розробкою систем візуального інформування (табло, біжучий рядок), низьковольтної апаратури, реле контролю фаз, реле частоти, реле часу і т.д., систем автоматичного управління та медичної техніки.

58,936% акцій ПАТ "Київський завод реле та автоматики" належать державі і знаходяться в управлінні Фонду державного майна України.

Розмір земельної ділянки, що перебуває у постійному користуванні, під забудову - 2 га. Ділянка знаходиться на бульварі І. Лепсе в Києві.