Експерт: фондовим ринком зараз керують сумніви економічного характеру

Фондовим ринком у даний момент керують сумніви економічного характеру.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

Тому, вважає він, «публікація попередніх індексів ділової активності в середу, 24 жовтня, є, по суті, ключовою подією дня. Звичайно, ще є засідання FOMC, але в плані важливості ми робимо ставку саме на економічні дані».

На думку аналітика, понад усе шкоди у вівторок завдали квартальні звіти. Розчаровані більшою мірою погіршенням прогнозів керівництва компаній, інвестори дійшли висновку про погіршення ситуації у світовій економіці. Це спонукало продавати акції сировинних і промислових компаній, що відкинуло індекс S&P 500 до наступної підтримки на рівні 1400 пунктів.

Як відзначив П.Ільяшенко, компанії Apple не вдалося змінити настрій інвесторів на краще. Презентація iPad mini поки що завершилася не на користь менеджменту – котирування акцій компанії просіли на 3,3%. Ситуацію з настроями погіршили й новини з Європи, де Moody’s знизив регіональні рейтинги Іспанії. Наприклад, рейтинг Каталонії понижено на дві сходинки відразу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Світові ринки: нервозність зберігається