Український ринок акцій перебуває у зоні перепроданості – експерти

Український ринок акцій у даний час технічно перебуває у зоні перепроданості.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони вважають, що зростання українського ринку у вівторок, 23 жовтня, на тлі значного падіння зовнішніх майданчиків пояснюється перш за все його істотним падінням з початку жовтня (-18%). Серед індексних фішок у вівторок, як і очікувалося, Aлчевський меткомбінат (-1,3%) знизився на негативній звітності, хоча не менш негативна звітність Єнакіївського метзаводу (+0,54%) ніяк не позначилася на його котируваннях. З внутрішніх новин - легкість ведення бізнесу в Україні покращилася на 15 позицій, проте країна і далі перебуває внизу світового списку (137-ме місце) зі 185 країн. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв'ю, що ВВП за 9 місяців 2012 року зріс приблизно на 1%, що майже збігається з розрахунками «АРТ КАПІТАЛ» квазі-ВВП (+1,2%).

Як відзначають аналітики, провідні світові фондові індекси у вівторок зафіксували різке зниження більше одного відсотка. Слабка звітність компаній США і зниження агентством Moody's рейтингів низки регіонів Іспанії призвели до падіння ринків акцій. Згідно з даними «Томсон Рейтер», співвідношення кількості компаній, виручка яких перевищила консенсус-прогноз, до тих, у яких не перевищила, опустилося до 37% проти історичного середнього 62%.

За словами аналітиків, у середу найважливішою подією буде вихід попередніх показників ділової активності (PMI) за жовтень. У Китаї цей показник зріс на 1,2 пункта - до 49,1 пункта. Після вливання ЄЦБ і ФРС ліквідності у фінансову систему у вересні в єврозоні та США також очікується зростання цих показників. Якщо прогнози не справдяться, слід чекати нового падіння ринків.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 23 жовтня, зріс на 0,14% – до 827,28 пункта. Загальний обсяг торгів становив 89,8 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,14% – до 313,90 пункта. Загальний обсяг торгів становив 65,8 млн грн.