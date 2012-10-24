Індекс Української біржі в середу продемонстрував значне падіння

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 24 жовтня, знизився на 2,05% – до 810,31 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 64 млн. грн, з них на фондовому ринку – 16,4 млн грн, на строковому ринку – 47,8 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдєєвського коксохіму (-3,99%), "Укрсоцбанку" (-3,83%), "Райффайзен Банку Аваль" (-3,52%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,64% – до 311,89 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 82 млн грн, з них на ОВДП припало 57,7 млн грн, на облігації підприємств – 2,2 млн грн, на акції – 5,3 млн грн.