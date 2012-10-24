Обмеження операцій РЕПО з ОВДП знизять ліквідність ринку – експерти

Обмеження операцій РЕПО з облігаціями внутрішньої державної позики (РАПО), які ініціює Національний банк України (НБУ), знизять ліквідність ринку, заявили УНІАН опитані експерти.

НБУ підготував "Стандартизовані підходи до проведення банками операцій РЕПО з державними облігаціями". Документом пропонується, що учасниками операцій РЕПО з внутрішніми урядовими паперами можуть бути тільки банки і НБУ.

“Метою обмеження кола учасників операцій РЕПО з ОВДП може бути бажання НБУ збільшити контроль над ліквідністю банківської системи, не допускаючи відтоку коштів з банків і неконтрольованого їх зростання, - вважає аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович. - Водночас таке обмеження може різко зменшити ліквідність ОВДП і призведе як до зростання процентних ставок на вторинному ринку облігацій, так і до зростання вартості грошей на міжбанківському кредитному ринку”.

У свою чергу начальник відділу аналізу фінансових ринків «ІНГ Банк Україна» Олександр Печерицин відзначає, що таке обмеження значно скоротить і обсяг вторинного ринку і, тим більше, його ліквідність.

“Адже ринок останнім часом переважно тримався на операціях РЕПО”, - констатував О.Печерицин.

Як повідомляв УНІАН, учасники ради РЕПО Асоціації «Фондове Партнерство» (АФП) також мають низку концептуальних зауважень до підготовленого Нацбанком проекту Стандартизованих підходів до проведення банками операцій РЕПО з державними облігаціями України».